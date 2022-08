CERIGNOLA – Continua ad investire sui giovani il Cerignola. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l’acquisto del terzino Paolo Giofrè. Classe 2001, il difensore proviene dall’Arezzo dove ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione. Giofrè, scuola Pescara, ha esordito tra i grandi con la maglia della Turris, approdando poi a Messina prima di ritornare tra le fila dei corallini neopromossi in Serie C. Comincia intanto una nuova fase di calciomercato per l’Audace che, in queste ultime settimane prima del gong finale, cercherà di puntellare l’organico con dei rinforzi di esperienza. Come ammesso dallo stesso direttore sportivo Di Toro, i gialloblù starebbero cercando un difensore ed un attaccante over: per il reparto arretrato uno dei nomi caldi è quello di Marco Soprano, classe ’96 svincolato dal Teramo. C’è stato anche un contatto con Edoardo Blondett, difensore trentenne ex Fermana. In avanti sono diverse le piste che il Cerignola potrebbe tentare: l’ultima in ordine cronologico è quella di Sean Parker, attaccante italo-inglese nato nel 1997. In forza alla Pro Patria nell’ultima stagione, l’ex Monopoli può essere un obiettivo concreto dei gialloblù. Sussiste l’interesse per Paponi, attaccante in uscita dal Bari, l’affare potrebbe però sbloccarsi nelle prossime settimane.