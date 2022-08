Lo stadio “Fanuzzi” deve rifarsi il look. Attraverso una nota congiunta, il Brindisi Fc e l’Amministrazione Comunale “comunicano che per consentire un’adeguata programmazione dei lavori di manutenzione del manto erboso e il restyling del Campo B, la squadra allenata da Ciro Danucci si allenerà fuori dalla città”. In particolare, “da qualche settimana, il terreno del “Fanuzzi”, che ha risentito della straordinaria siccità dei mesi scorsi, è oggetto di interventi di sabbiatura, concimazione, carotaggio e adeguamento della quantità e qualità delle irrigazioni”. Un proficua “collaborazione tra le parti che ha come obiettivo la messa a punto di un terreno di gioco pienamente fruibile, così come il Campo B.