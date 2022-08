La burocrazia rallenta l’arrivo di Montini ma Monopoli abbraccerà presto il suo bomber. La punta romana ha rescisso il suo contratto con il Widzew Lodz e nelle prossime ore arriverà in Italia per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Prosegue nel frattempo il pressing su un esterno d’attacco con Terrani che sembra essere il preferito. L’esterno ex Bari, di proprietà del Padova, potrebbe fare anche il trequartista ed è ansioso di riscattarsi dopo una stagione in chiaroscuro in Veneto arrivata dopo la promozione con il Como dell’anno prima. Sembra allontanarsi, invece, Federico Vazquez. Il giocatore potrebbe finire al Gubbio, nel girone B, mentre il Catanzaro non molla la presa su Guiebre. Il ds Magalini avrebbe proposto il terzino sinistro Tentardini, lo scorso anno al Catanzaro e due anni fa al Teramo. Continua anche la preparazione per la seconda amichevole precampionato, che Bizzotto e compagni affronteranno contro il Sorrento. Non ci sarà Piccinni, che sta tornando a Cascia dopo aver curato un problema al polpaccio in Puglia e nemmeno Ahmetaj che sta recuperando a Monopoli da un problema al ginocchio. Probabile esordio tra i pali per Vettorel, che smaltito l’infortunio al dito dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.