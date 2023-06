Serie C: Squalificati 10 calciatori, ammenda al Foggia

CALCIATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE E 500 EURO DI MULTA

D’ERRICO ANDREA (CROTONE)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)

REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA E 500 EURO DI MULTA

ANDREA DINI (CROTONE)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (FOGGIA)

KARGBO AUGUSTUS (CROTONE)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

MILANI LORENZO (PESCARA)

PALMIERO LUCA (PESCARA)

BURRAI SALVATORE (PORDENONE)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL’ 15 AGOSTO 2023: VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

AMMENDE SOCIETÀ

3500 euro al CROTONE per ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia e per aver lanciato sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti, otto bottiglie da ½ litro in plastica semipiene, una palla di carta al portiere del Foggia. E per avere lanciato tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l’arbitro sulla gamba, provocandogli dolore.

800 euro al FOGGIA per aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, una bottiglia da ½ litro in plastica semipiena sul terreno di gioco.

800 euro alla VIRTUS ENTELLA per avere lanciato, prima dell’inizio della gara, sul terreno di gioco un fumogeno che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

300 euro al CESENA per aver lanciato quattro bicchieri semipieni sul recinto di gioco.

