Serie C: Record di ascolti per la finale playoff, share del 10%

La Lega Pro festeggia con numeri record il termine della stagione 2022/23. La finalissima di Lecco tra i blucelesti e il Foggia trasmessa in diretta su Rai 2 ha realizzato uno share del 10% di ascolti arrivando a un picco di oltre un milione di visualizzazioni. E’ la conferma di quanto il calcio di Serie C piaccia ed abbia un successo in costante aumento.

Erano oltre cinquemila gli spettatori presenti in un “Rigamonti-Ceppi” esaurito da giorni. Uno spettacolo bellissimo per una finale che è stata trasmessa anche da Sky Sports e da Eleven Sports con ampi pre e post partita e una grande copertura anche sui social. Senza dimenticare che il gran numero di italiani all’estero ha potuto seguire la gara in diretta su Rai Italia.

Per il Presidente della Lega Pro Matteo Marani è un motivo di grande soddisfazione: “Sono felice del successo della Serie C. Rappresentiamo un numero di tifosi veramente appassionato e caloroso che ci hanno seguito in Italia e all’estero. E’ l’ennesima conferma di quanto piaccia la Serie C e di come la formula dei playoff funzioni”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp