Serie C: Monte ingaggi in crescita, il Catania guida la classifica

Secondo quanto riporta il sito Calcio e Finanza, le 57 società partecipanti al campionato di Serie C, escluse le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan, hanno incrementato il monte ingaggi complessivo rispetto alla stagione precedente. La spesa totale per i salari è salita da 163 a 166 milioni di euro, registrando un aumento di oltre 3 milioni.

Catania al vertice, Clodiense fanalino di coda

Il Catania si conferma al primo posto per monte ingaggi, ribadendo la propria ambizione nella terza serie italiana. Sul fondo della graduatoria, invece, la neopromossa Clodiense investe meno di un milione di euro per i salari. Tra le squadre provenienti dalla Serie D, si distingue il Trapani, 13° assoluto con 4,1 milioni, mentre l’Alcione, pur con una spesa modesta appena superiore al milione, brilla con 32 punti in classifica.

Il “caso Camarda” e le squadre B

Escluse dal conteggio delle 57 società anche le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan. Proprio il Milan Futuro fa discutere per la presenza del giovanissimo Francesco Camarda, classe 2008, che percepisce 800mila euro annui: il più alto stipendio della categoria, superiore al budget complessivo di 27 squadre di Serie C. Il caso evidenzia il divario economico tra i club tradizionali e quelli gestiti da società di Serie A.

Girone C: il più ricco e competitivo

Come tradizione, il girone C si distingue per i budget più alti. Dietro al Catania, si trovano Avellino (10,2 milioni) e Benevento (9,7 milioni). Tra le squadre più efficienti, il Monopoli, con meno di 2,5 milioni, si mantiene competitivo grazie al lavoro di mister Alberto Colombo.

Le retrocesse e il fondo classifica

Le squadre retrocesse dalla Serie B spesso affrontano costi elevati: la Ternana spende oltre 6 milioni (7°), mentre l’Ascoli è 12° con più di 4 milioni. Feralpisalò e Lecco, pur con budget inferiori, ottengono buoni risultati. Clodiense, Legnago e Taranto chiudono la classifica con meno di un milione di euro.

La classifica dei monte ingaggi

Catania – 11,6 milioni Avellino – 10,2 milioni Benevento – 9,7 milioni Triestina – 7,9 milioni Vicenza – 6,8 milioni Spal – 6,5 milioni Ternana – 6,3 milioni Entella – 5,9 milioni Crotone – 4,7 milioni Padova – 4,6 milioni

