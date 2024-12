Taranto, mancati pagamenti: arriva l’ennesimo deferimento

Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico, institore e procuratore speciale del Taranto FC 1927, sono stati deferiti per gravi inadempienze finanziarie. I tre dirigenti non hanno rispettato il termine del 16 dicembre 2024 per il pagamento degli emolumenti di settembre e ottobre 2024, inclusi gli incentivi all’esodo, le ritenute Irpef e i contributi INPS relativi ai tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo.

Inoltre, non è stato effettuato il versamento di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per debiti pregressi accumulati tra luglio 2021 e febbraio 2023.

La società è stata deferita per responsabilità diretta e propria in relazione alle violazioni disciplinari dei suoi rappresentanti legali. A Salvatore Alfonso e Massimo Giove è stata inoltre contestata la recidiva, in base all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

