Serie C/C, 21a Giornata: gli arbitri designati

Ecco le designazioni complete di arbitri, assistenti e quarti ufficiali per le gare della 21a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 4 e lunedì 6 gennaio.

Sabato 04/01/2025

Crotone-Cavese (15.00): Luca De Angeli (Milano)

Assistenti: Francesco Romano (Isernia), Davide Rignanese (Rimini)

Quarto ufficiale: Giovanni Castellano (Nichelino)

Juventus NG-Casertana (15.00): Giorgio Bozzetto (Bergamo)

Assistenti: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola), Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo)

Quarto ufficiale: Michele Pasculli (Como)

Domenica 05/01/2025

Benevento-Catania (15.00): Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone)

Assistenti: Marco Colaianni (Bari), Michele Rispoli (Locri)

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)

Latina-Taranto (15.00): Matteo Canci (Carrara)

Assistenti: Diego Peloso (Nichelino), Leonardo Tesi (Padova)

Quarto ufficiale: Diego Castelli (Ascoli Piceno)

Messina-Cerignola (15.00): Gabriele Sacchi (Macerata)

Assistenti: Pierpaolo Carella (L’Aquila), Stefano Vito Martinelli (Potenza)

Quarto ufficiale: Emanuele Ciaravolo (Torre del Greco)

Sorrento-Monopoli (15.00): Fabrizio Ramondino (Palermo)

Assistenti: Antonino Junior Palla (Catania), Francesco Macchi (Gallarate)

Quarto ufficiale: Emanuele Boccuzzo (Reggio Calabria)

Giugliano-Avellino (17.30): Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Giuseppe Lipari (Brescia), Daljit Singh (Macerata)

Quarto ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)

Turris-Potenza (17.30): Marco Di Loreto (Terni)

Assistenti: Alessandro Cassano (Saronno), Antonio Alessandrino (Bari)

Quarto ufficiale: Emanuele Velocci (Frosinone)

Lunedì 06/01/2025

Picerno-Trapani (15.00): Francesco Zago (Conegliano)

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano), Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1)

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Foggia-Altamura (17.30): Lucio Felice Angelillo (Nola)

Assistenti: Andrea Mastrosimone (Rimini), Riccardo Leotta (Acireale)

Quarto ufficiale: Giacomo Rossini (Torino)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author