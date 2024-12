Cerignola, mercato in fermento: da Achik e Volpe a Manzi, la situazione

Il Cerignola fa sul serio e prova a bruciare le tappe di un calciomercato utile ad alimentare i sogni e le ambizioni stagionali. Botti di Capodanno per il club ofantino, dopo il ritorno di Ismail Achik pronto a regalarsi per questo 2025 anche Giovanni Volpe, esterno offensivo barra seconda punta in arrivo dal Catanzaro. Trattativa ormai ai dettagli per il classe 2002 che approderà in Puglia con la formula del prestito, in definizione eventuali diritti ed obblighi, legati alla possibile promozione in Serie B, per un’operazione simile a quella condotta per riportare a Cerignola Achik, sempre in prestito ma dal Bari. Volpe richiesta esplicita di Raffaele, ai tempi di Potenza fu proprio l’attuale tecnico gialloblù a lanciarlo tra i grandi, facendolo esordire in C ancora minorenne nel 2020. Cresciuto in rossoblù, in Basilicata l’esterno offensivo ha totalizzato 129 presenze condite da 11 gol, di cui 2 proprio contro il Cerignola e 5 soltanto nella passata stagione. Due ali, capaci di agire anche come seconde punte, che riempiono le caselle che Parigini e Di Dio andranno a liberare: per loro poco spazio nella prima parte di campionato, Parigini era arrivato a Cerignola a settembre da svincolato, per rilanciarsi come elemento di categoria superiore, il rapporto con Raffaele, almeno sul campo, non è però mai decollato. Di Dio dovrebbe, salvo sorprese, rientrare alla Juve Stabia dal prestito.

Tra i botti di inizio anno potrebbe esserci anche Claudio Manzi, contatti continui per il difensore della Virtus Entella, accordo ormai totale col giocatore che spinge per la cessione, ma non con il club ligure che prima avrà bisogno di trovare un sostituto.

Non è detto che Volpe e Achik siano gli unici innesti in attacco, il club sarebbe anche alla ricerca di una punta visto l’infortunio di Cuppone, recupero previsto per fine febbraio/inizio marzo, e l’addio ormai annunciato di Gagliano. Per il momento però massimo riserbo, per un altro sforzo in termini economici servirà cominciare a sfoltire una rosa composta, al momento, da quasi 30 elementi (compresi under e fuori lista).

