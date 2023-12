Serie C | Monopoli, l’obiettivo è trattenere Starita

L’era Taurino è cominciata con l’allenamento del venerdì pomeriggio. Il Monopoli affida al 46enne tecnico salentino la missione salvezza, che partirà il giorno dell’Epifania con la sfida interna alla Casertana. Nello staff dell’allenatore ex Avellino e Virtus Francavilla anche due fedelissimi, il secondo Pietro Sportillo e il preparatore atletico Paolo Rizzo. Lo staff tecnico della prima squadra, quindi, si ricompone congiuntamente alle figure già presenti: l’allenatore in seconda Luigi Anaclerio, match analyst Leo Marasciulo, preparatore dei portieri Francesco Monaco e recupero infortunati Claudio Lenoci. La squadra, adesso, si allenerà la mattina del 31 per poi riprendere martedì 2 gennaio e cercare di arrivare carica alla sfida con la seconda della classe, quella Casertana in cui ha militato Ernesto Starita che al momento è il pezzo pregiato del mercato. Il numero 7 del Monopoli, a scadenza a giugno 2024, è finito nel mirino di tanti club di prestigio del campionato di Serie C ma dovrebbe concludere la stagione a Monopoli, dove sta crescendo sua figlia nata ad agosto. La società sogna di rinnovargli il contratto e farà di tutto per far sì che questo legame vada oltre il 30 giugno 2024.

