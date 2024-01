Taranto, Forza Italia invita Melucci a gettare la spugna

TARANTO – Per Forza Italia non ci sono dubbi: il sindaco di Taranto Melucci dovrebbe dimettersi in mancanza di una maggioranza solida e coesa. E’ l’analisi fatta ai microfoni di Antenna Sud dal coordinatore cittadino degli azzurri, Massimiliano Di Cuia.

