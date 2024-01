Serie C | Monopoli, impressioni positive da Barlocco

Un cursore per la fascia sinistra del Monopoli. Luca Barlocco, 28 anni, dovrebbe essere il primo rinforzo ufficiale del mercato di gennaio della società biancoverde. Il giocatore classe 1995, scuola Atalanta, è già in Puglia e si allena da due giorni con la squadra di mister Roberto Taurino, che da lui sta traendo solo impressioni positive. La carriera di Barlocco parla per lui: 25 presenze in Serie B, oltre 170 in Serie C, maglie pesanti come quelle di Alessandria, Piacenza e Vicenza e le ultime due stagioni con l’Entella, con cui è stato sempre tra i migliori. Nel 2019/2020 ha vinto il campionato dichiarato chiuso dal Covid mentre nel settore giovanile ha giocato con Juventus e Atalanta. Potrebbe firmare prima della gara di sabato contro la Casertana e fare il suo esordio contro la vicecapolista, così come Alessandro Arioli, classe 2003 in arrivo dal Cosenza. Anche per lui l’approdo in biancoverde è solo questione di dettagli ma manca ancora l’ufficialità. Capitolo difensori: con Angileri e Fornasier fuori almeno fino a metà gennaio le attenzioni del ds Chiricallo tornano su Nicola Bizzotto, che proprio lui ha portato in Puglia a gennaio 2021. Se il Brindisi fosse disposto alla cessione il suo ritorno si potrebbe materializzare.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp