Serie B | Bari, Lulic fino al 2026. Per la punta occhi al mercato di Serie A

Karlo Lulic e il Bari insieme fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista croato ormai ex Frosinone si è legato ai biancorossi con un contratto di due anni e mezzo e andrà a rafforzare il centrocampo di Marino. Mezzala di qualità e quantità, può fare all’occorrenza anche il playmaker. Non è l’incursore che può garantire tanti gol (solo due nelle ultime due stagioni a Frosinone), ma è un calciatore duttile che farebbe comodo a qualsiasi centrocampo di Serie B. Può alternarsi a Benali nel ruolo di regista, così come potrebbe rappresentare un’alternativa a Maita o Koutsoupias nel terzetto di centrali. Per quanto riguarda le uscite i nomi sul mercato sono sempre quelli di Frabotta (il Bari dovrà trovargli una sistemazione per poi pensare magari ad un’alternativa under a Ricci), Acampora, Aramu, Astrologo e Ahmetaj, oltre a Morachioli per il quale si continuano a valutare richieste e a Faggi che ormai può dirsi un giocatore del Rimini. Per quanto riguarda l’attacco il Bari cerca un nome di un giocatore esperto e in grado di garantire un buon numero di reti e non è escluso che si possa arrivare a un nome importante in uscita da società di Serie A. Al momento, però, siamo solo allo scambio di informazioni e non c’è nessuna trattativa in fase avanzata in piedi.

