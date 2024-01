Brindisi, si dimette il direttore sportivo Massimo Cerri

L’esperienza di Massimo Cerri a Brindisi è ufficialmente terminata. Il direttore sportivo si è dimesso questo pomeriggio, dopo aver già espresso giorni fa la volontà di non continuare la stagione. La volontà di cercare un accordo per la risoluzione del contratto era già stata manifestata al momento del suo ritorno in Puglia.

