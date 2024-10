Serie C, la presentazione della 9^ giornata di campionato

Sono tre gli anticipi in programma per questa sera in Serie C: il girone meridionale offrirà un terzetto di incontri alle 20.30. Il Cerignola, tornato al successo a Torre del Greco, vuole ora tornare a vincere anche in casa. Ospite di giornata al Monterisi sarà un Sorrento in striscia positiva. Contestualmente, il Trapani cercherà continuità contro il Messina in un derby tutto siciliano che potrebbe lanciare i granata nei piani alti della classifica. Confronto territoriale anche fra Cavese e Turris: i blufoncé possono allungare sui corallini. La coppia di incontri programmati per sabato pomeriggio vedrà in campo alle 15 Giugliano-Juventus Next Gen e Monopoli-Crotone. Il Gabbiano vuole sfruttare il momentaccio dei pitagorici per proteggere la vetta della classifica. Vogliono invece restare sulla scia delle big i gialloblù, contro la peggior difesa del campionato. L’ultima sfida del sabato vedrà alle 17.30 protagonisti al Massimino Catania e Team Altamura: non sarà affatto semplice per i murgiani espugnare l’impianto degli etnei, reduci da due vittorie di fila. Domenica alle 15, un’altra delle tre capolista, ossia il Benevento, ospiterà il Latina al Vigorito. Nessuno ha fino ad ora fatto meglio delle Streghe fra le mura amiche: quattro vittorie su quattro. Nessuno ha invece fatto peggio del Taranto, ultimo a -3 dopo la penalizzazione di qualche giorno fa. I rossoblù ospiteranno allo Iacovone il Picerno primo in classifica, ma che fino ad ora in trasferta ha vinto una sola volta. Questo confronto appulo-lucano si giocherà alle 17.30, mentre subito dopo scenderanno in campo Avellino e Casertana al Partenio per il secondo derby campano di giornata. Chiuderà il nono turno di Serie C, il big match Potenza-Foggia, gara che il Gruppo Editoriale Distante trasmetterà in diretta su Antenna Sud.

