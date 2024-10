Cerignola, Raffaele avverte i suoi: “Sorrento squadra solida”

Il Cerignola brama una notte da capolista, per conquistarla servirà superare l’ostacolo Sorrento, ospite al “Monterisi” nell’anticipo di venerdì sera. Obiettivo tre punti, dando continuità non solo al successo di Torre del Greco, ma anche ai due pareggi ottenuti contro Catania e Casertana. Raffaele, però, resta con i piedi per terra sottolineando le insidie della gara, le sue parole nel servizio.

