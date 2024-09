Serie C, Girone C: top e flop della 4a Giornata

I top e i flop reparto per reparto dopo la 4a Giornata di campionato del Girone C di Serie C.

TOP REPARTO

PORTIERE

Del Favero (Taranto) Assoluto protagonista: oltre a neutralizzare un penalty, decisivo anche con altri due interventi.

DIFESA

Berra (Benevento) Sul neutro di Bari scardina la resistenza dell’ Altamura a due minuti dalla fine, con una perentoria incornata.

CENTROCAMPO

Silva (Crotone) Il brasiliano chiude la contesa con il Messina, confezionando una rete di pregevolissima fattura.

ATTACCO

Marranzino (Cavese) Entra all’88° e pochi secondi dopo castiga l’Avellino. Prodezza inutile: gli irpini troveranno il pareggio nel recupero.

ALLENATORE

Raffaele (Cerignola) Gli ofantini rifilano un tris al Giugliano e si godono il primo posto solitario in graduatoria.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Barosi (Giugliano) A Cerignola subisce tre reti nel giro di una trentina di minuti. La sua retroguardia di certo non lo aiuta.

DIFESA

Loreto (Cavese) Sui titoli di coda perde il duello aereo con l’avellinese Gori, che così può inzuccare il pallone dell’ insperato pareggio.

CENTROCAMPO

Paglino (Casertana) L’ avvio di contesa sembrava promettente; poi, con il passare dei minuti, non riesce più a trovare continuità.

ATTACCO

Lescano (Trapani) Nello scenario a porte chiuse di Taranto si fa notare solamente quando getta alle ortiche un calcio di rigore.

ALLENATORE

Di Donato (Altamura) Quattro sconfitte su quattro: adesso diventa dura, anche a livello psicologico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author