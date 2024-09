Eccellenza, giovedì si torna in campo per la Coppa Italia

In archivio la quarta giornata di campionato, calendario compresso nel campionato di Eccellenza pugliese, con le squadre che giovedì 19 settembre scenderanno in campo per le gare di ritorno di Coppa Italia.

Il Barletta, fresco del successo in campionato per 2-0 contro il Manduria, riparte dal “Di Liddo” per affrontare un Bisceglie che ha appena trovato la prima vittoria stagionale contro il Canosa. I nerazzurri proveranno a ribaltare il 2-1 dell’andata per rimanere in scia e non abbandonare subito la competizione.

Tra le deluse c’è invece il Molfetta, ancora a secco di vittorie sia in campionato che in Coppa Italia. Il 4-2 subito all’andata contro l’Unione Calcio Bisceglie sembra aver già compromesso il passaggio del turno, con la squadra di mister Carbone chiamata a una vera impresa.

Stesso discorso per Arboris Belli e Corato: in casa gialloverde pesa come un macigno il 2-0 subito tra le mura amiche contro l’Acquaviva, mentre per la squadra di mister Doudou fatale il medesimo risultato negativo contro la Nuova Spinazzola.

Il Canosa affronterà al “San Sabino” il Foggia Incedit dopo l’1-1 dell’andata. Discorso qualificazione aperto anche per Manduria e Novoli, che faranno visita rispettivamente a Brilla Campi e Galatina. A chiudere il quadro Bitonto-Polimnia, con i neroverdi costretti a rincorrere dopo l’1-0 del primo round, Atletico Racale-Gallipoli e Ginosa-Massafra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author