Serie C, Girone C: gli arbitri designati per la 1a Giornata

Gli arbitri designati per la 1a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 23 e lunedì 26 agosto.

BENEVENTO-CAVESE: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Rodolfo Spataro di Rossano e Giovanni Francesco Massari di Molfetta

CROTONE-ALTAMURA: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Ilario Montanelli di Lecco ed Edoardo Maria Brunetti di Milano. IV: Enrico Gigliotti di Cosenza)

FOGGIA-TRAPANI: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. IV: Valerio Vogliacco di Bari)

GIUGLIANO-TARANTO: Enrico Gemelli di Messina (Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Federico Linari di Firenze)

JUVENTUS NG-CERIGNOLA: Cristiano Ursini di Pescara (Simone Della Mea di Udine e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo)

LATINA-CASERTANA: Samuele Andreano Prato (Pio Carlo Cataneo di Foggia ed Emanuele Fumarulo di Barletta)

MESSINA-POTENZA: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (Alessandro Marchese di Napoli e Antonio Aletta di Avellino)

PICERNO-AVELLINO: Niccolò Turrini di Firenze (Federico Fratello di Latina e Andrea Cecchi di Roma 1)

SORRENTO-CATANIA: Luca De Angeli di Milano (Michele Colavito di Bari e Andrea Maria Masciale di Molfetta)

TURRIS-MONOPOLI: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Luca Landoni di Milano di Giuseppe Lipari di Brescia)

