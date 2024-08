Taranto: Lucchesi chiude Del Favero, Verde e Meli

Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Taranto, comincia a muoversi sul mercato: oltre che per Mattia Del Favero, portiere di 26 anni, il club rossoblu ha praticamente chiuso con Francesco Verde, centrocampista classe 2000 nell’ultima stagione al Monterosi, e Gabriel Meli, portiere 1999 ex Recanatese. Del Favero approda a Taranto con la formula del prestito dalla Spal, per Verde e Meli contratto annuale.

Il comunicato del club

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Gabriel Meli sino al 30/06/2025. Classe 1999, si tratta di un portiere cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. In Serie C ha vestito le maglie di Pistoiese, Rimini, Fano, SudTirol e Recanatese. Il neo-estremo difensore rossoblù è già a disposizione di mister Gautieri. A Gabriel va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblu!

