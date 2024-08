Bari, Mantovani pronto al debutto. Sul mercato stand-by per Partipilo

I tre gol presi dalla Juve Stabia hanno fatto rumore ma a tre giorni dalla scoppola subita al San Nicola dei campani il mercato del Bari stenta ancora a dare ufficializzazioni. La necessità di un difensore è impellente, così come l’esordio di Valerio Mantovani, che quasi certamente ci sarà a Modena al posto di uno tra Pucino e Obaretin. Il centrocampo ha bisogno di alternative fisiche a Maiello e Benali e la situazione di Maita è tutta da decifrare: fuori dall’undici titolare per tutto il precampionato, anche a Fiuggi contro il Frosinone quando Benali era indisponibile e non utilizzato dall’inizio neanche a Cremona e in casa contro la Juve Stabia. Il centrocampista, evidentemente, non è nei piani di Longo ma al momento non ha offerte concrete e per il Bari non è nella lista dei partenti. Il nome nuovo è quello di Federico Zuccon, 21 anni, che lo scorso anno ha disputato una stagione da titolare a Cosenza. Centrocampista dalle caratteristiche fisiche diverse da quelle dei due attuali titolari, Zuccon potrebbe dare centimetri al reparto. Per Partipilo ancora tutto in standby. Il Parma avrebbe chiesto un prestito oneroso, il Bari punterebbe al prestito gratuito accollandosi l’ingaggio del trequartista. Sul fronte partenze, invece, Hemsley Akpa-Chukwu è destinato all’Empoli in prestito. L’attaccante sarà aggregato alla Primavera 1 dei toscani che decideranno a fine stagione se riscattarlo o meno.

