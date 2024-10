Volley C/F, Dinamo Molfetta: reso noto il calendario 2024/2025

Il prossimo 12 ottobre, la stagione della Dinamo CAB Molfetta prenderà il via. Nelle scorse ore, il Comitato Regionale Puglia ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2024/2025. La compagine allenata da Susanna Sciancalepore, inserita nel Girone A, affronterà nell’ordine Primadonna Bari, ASD Volley Barletta, ASD ZEST, Farm. Mastrolonardo Turi, ASD FLV Cerignola, Amatori Volley Bari, Polis Volley Corato, Don Milani Volley, Lavinia Group Volley Trani, Maxima Volley, Orsacuti Volley, Volleyup&Eulogic Acquaviva, ASEM Volley Bari. “Sicuramente sarà una stagione impegnativa viste le squadre presenti, noi comunque faremo in modo di disputare il campionato con determinazione, mettendoci il massimo in ogni partita” ha dichiarato il coach Susanna Sciancalepore.

La regular season, come accennato, partirà il 12 ottobre e terminerà il 10 maggio, con il girone d’andata che si concluderà il 18 gennaio e ripartirà dopo la sosta di una settimana. La stagione delle ragazze in maglia arancio partirà lontano dalle mura amiche del Pala Poli. La Dinamo è infatti attesa al debutto stagionale in quel di Bari contro Primadonna, mentre accoglierà il Barletta la settimana successiva in casa a Molfetta ma sul parquet del Pala Panunzio. Il calendario evidenzia una stagione dura ed impegnativa che metterà dinanzi alla Dinamo società nuove (rispetto alle passate stagioni) come l’ASD Barletta Volley, l’ASD FLV Cerignola, Maxima Volley e Orsacuti Volley.

