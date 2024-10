Volley C/F: Claudia Gentile nuovo innesto per la Dinamo Molfetta

A pochi giorni dall’inizio del Campionato di Serie C Nazionale, la Dinamo CAB Molfetta mette a segno un altro importante colpo di mercato. La squadra guidata dal presidente Andrea Bellifemine e dall’allenatrice Susanna Sciancalepore accoglie Claudia Gentile, laterale classe 2004, alta 173 cm. Dopo quasi un decennio trascorso con l’ASD Sportilia Volley Bisceglie, Gentile ha deciso di aderire al progetto della Dinamo e vestirà la maglia numero 17.

Nel corso della sua carriera, la giovane atleta ha esordito in Serie C nel 2021 e ha partecipato alla B2 nel 2022. Negli ultimi anni, ha ricoperto un ruolo da titolare in Serie D. Ora, pronta per la nuova avventura con la Dinamo, Gentile si è detta entusiasta: “Sono molto contenta ed entusiasta per l’opportunità che la Dinamo mi sta offrendo. Sono determinata a dare il massimo per la mia nuova squadra e non vedo l’ora di affrontare le sfide che ci attendono.”

Un innesto che punta a rafforzare ulteriormente la squadra arancio, già carica per affrontare la stagione alle porte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author