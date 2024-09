Serie C/C, giudice sportivo: stop a 3 calciatori e un allenatore

Il giudice sportivo ha emesso le sanzioni relative alla 5a Giornata del Girone C di Serie C,

Squalifiche calciatori

– Raffaele Russo (Avellino) squalificato per due giornate.

– Ottavio Gabriel Garau (Taranto) squalificato per una gara e multato di €500.

– Loris Bacchetti (Casertana), non espulso, squalificato per una gara per recidività in ammonizione.

Squalifiche allenatori

– Daniele Di Donato (Team Altamura) squalificato per una gara.

Provvedimenti per dirigenti

– Andrea Mussi (Trapani) inibito fino al 1 ottobre 2024, con un’ammenda di 500 euro.

– Giuseppe Matarazzo (Catania) inibito fino al 1 ottobre 2024.

Sanzioni a collaboratori

– Ferdinando Salvati (Giugliano) squalificato per due gare e multato di 500 euro.

Ammende ai club

– Messina: 1.500 euro per sputi all’arbitro da parte di alcuni tifosi.

– Avellino: 1.500 euro per cori offensivi dei suoi tifosi contro la città avversaria e insulti di natura territoriale.

– Monopoli: 600 euro per lancio di petardi e incendio di uno striscione durante la partita.

– Giugliano: 1.600 euro per il comportamento scorretto dei raccattapalle nel ritardare la restituzione dei palloni.

– Latina: 500 euro per cori offensivi e insultanti dei suoi tifosi.

– Taranto: 500 euro per lancio di fumogeni e cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine.

