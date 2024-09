Serie C/C: ecco gli arbitri della sesta giornata

Nemmeno il tempo di archiviare la quinta giornata, appena conclusa, che è già tempo di scendere in campo in Serie C. Di seguito le designazioni arbitrali del sesto turno:

Martedì 24/09/2024

ALTAMURA-CAVESE (20.45)

Edoardo Gianquinto (Parma)

Nicola Di Meo (Nichelino)

Vincenzo Russo (Nichelino)

Fabrizio Pacella (Roma 2)

CASERTANA-TARANTO (20.45)

Cristiano Ursini (Pescara)

Marco Pilleri (Cagliari)

Andrea Romagnoli (Albano Laziale)

Domenico Leone (Barletta)

TURRIS-AVELLINO (20.45)

Andrea Ancora (Roma 1)

Stefano Franco (Padova)

Alessandro Antonio Boggiani (Monza)

Enrico Gemelli (Messina)

Mercoledì 25/09/2024

POTENZA-TRAPANI (18.30)

Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

Mario Pinna (Oristano)

Gianmarco Macripo’ (Siena)

Maria Marotta (Sapri)

CATANIA-CERIGNOLA (20.45)

Andrea Zanotti (Rimini)

Davide Santarossa (Pordenone)

Matteo Gentile (Isernia)

Fabrizio Ramondino (Palermo)

CROTONE-SORRENTO (20.45)

Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Simone Pistarelli (Fermo)

Emanuele Bracaccini (Macerata)

Adolfo Baratta (Rossano)

FOGGIA-GIUGLIANO (20.45)

Giuseppe Mucera (Palermo)

Vittorio Consonni (Treviglio)

Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

Gabriele Totaro (Lecce)

LATINA-MESSINA (20.45)

Francesco Zago (Conegliano)

Antonio Alessandrino (Bari)

Davide Gigliotti (Lamezia Terme)

Lucio Felice Angelillo (Nola)

Giovedì 26/09/2024

JUVENTUS NG-PICERNO (18.30)

MONOPOLI-BENEVENTO (20.45)

