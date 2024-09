Lecce, Guilbert: “Chiedo scusa per l’espulsione, gesto non violento”

Fréderic Guilbert, difensore del Lecce, si scusa con i tifosi in conferenza stampa dopo l’espulsione rimediata contro il Parma: “Mi pento di ciò che ho fatto sabato sera, perché ho messo in difficoltà i compagni con la mia espulsione. Sono caduto nella provocazione, ma non era un gesto violento e l’avversario ha avuto una reazione esagerata. Nella mia carriera non ho mai preso sanzioni di questo tipo, spero il Giudice Sportivo sia clemente. Chiedo scusa all’ambiente, ai tifosi. A Cancellieri se ho detto qualcosa? Le cose di campo, restano in campo. C’è delusione per non aver vinto contro il Parma, ma proveremo a rialzarci già contro il Sassuolo in Coppa. Dopo la gara contro il Parma abbiamo discusso, ci sono state anche parole forti, ma ci assumeremo le nostre responsabilità e cercheremo di fare più attenzione (riferimento anche al caso Ramadani, ndr)”.

