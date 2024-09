Serie C, Juve Next Gen che disastro! Volo rinviato e notte all’aeroporto di Trapani

Un punto in una notte che in pochi, tra i calciatori della Juve Next Gen, dimenticheranno per il resto della loro vita. Nessun trionfo, né tantomeno coppe a rendere speciale il soggiorno bianconero in Sicilia, caratterizzato invece da una vera e propria disavventura aerea.

Il volo che avrebbe dovuto riportare i ragazzi di Montero a Torino, programmato inizialmente per la prima serata è stato rinviato numerose volte, sino ad essere riprogrammato, in ultima istanza alle sette del mattino successivo, costringendo Guerra e compagni, a trascorrere l’intera notte nell’aeroporto di Trapani.

Il lieto fine è giunto soltanto alle nove del mattino seguente, quando i calciatori hanno fatto rientro a casa.

