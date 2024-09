Foggia, Brambilla: “Difficile analizzare la partita dopo un 4-0”

Nulla da dichiarare. La reazione di Massimo Brambilla, nel post gara di Benevento, assomiglia a quella canonica del turista davanti ad una dogana. La differenza sta nel bagaglio che il tecnico foggiano si porta a seguito, pesante ben quattro gol. L’ex Juve Next Gen, non fa nulla per nascondere la delusione e mette nel mirino il prossimo impegno interno, fissato per mercoledì, quando allo Zaccheria sarà di scena il Giugliano.

“Sapevamo che per noi stasera sarebbe stata una partita tosta, contro una squadra come il Benevento che ha delle grandi qualità. Lo svantaggio immediato ha complicato le cose, c’è stata una reazione ma purtroppo non siamo stati bravi e precisi, permettendo poi al Benevento di fare su quello la sua partita. È difficile analizzare una partita che finisce 4-0, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, perché già mercoledì abbiamo un’altra gara che per noi diventa molto importante. L’errore più grave? Non aver mai riaperto la partita, perché riaprendola sicuramente potevamo fare un altro tipo di gara. Purtroppo dopo un 4-0 è meglio star zitti e pensare alla prossima”.

