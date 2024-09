Il Barletta prende il largo, De Candia soddisfatto ma saluta Bottalico

BARLETTA – Sette a zero, 14 gol fatti, zero subiti e punteggio pieno. Un Barletta implacabile prende il largo sulla concorrenza dopo il successo in casa del Corato. Biancorossi a quota 15 punti dopo cinque partite, De Candia soddisfatto del dominio al Coppi di Ruvo e della risposta dei suoi all’approccio leggero di Bisceglie in Coppa.

A tener banco, però, è l’addio ormai imminente di Bottalico, che ha scelto di salire di categoria dopo le prime presenze a Barletta. Il centrocampista in direzione Manfredonia, con i biancorossi che in cambio dovrebbero ingaggiare Bayo in mediana. Pinto del Canosa, invece, in difesa per dar fiato a Montrone.

Barletta atteso adesso dal match del Puttilli contro il Novoli. Salentini sconfitti dal Polimnia e adesso a -5 dalla vetta.

