1.500 euro al PESCARA – per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di media potenza, uno al 7° minuto circa all’interno del recinto di gioco e l’altro al 21° minuto circa nel settore dagli stessi occupato, senza conseguenze.

1.000 euro al TARANTO – “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, due fumogeni accesi, uno al 6° minuto e l’altro al 24° minuto del primo tempo, senza causare nessuna conseguenza per persone e cose.

1.000 euro al CROTONE – A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore “Curva Sud” loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco dell’incontro due bottigliette di plastica contenenti acqua, senza arrecare danno a persone o a cose; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore curva sud loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 12°, al 25°, al 26° ed al 31° minuto del primo tempo.

500 euro alla’ AVELLINO – per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 22° ed al 27° minuto del primo tempo.

200 euro al MONOPOLI – per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella gradinata Est, nel numero di circa quindici, intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria al 12° minuto del secondo tempo per tre volte.