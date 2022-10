Dopo l’addio di Gino Montella, per motivi professionali, una vera e propria bufera si è scatenata in casa Castellaneta. Con una nota firmata dal presidente Giuseppe Tarquinio e da Valerio Chiarelli, Giuseppe Catucci, Giovanni Maldarizzi e Rocco Ditingo, si apprende che “in data odierna l’intero consiglio direttivo dell’ Asd Castellaneta calcio 1962 comunica le dimissioni in blocco in quanto impossibilitati a portare avanti la stagione calcistica in corso”.

”L’assenza totale di aiuti da parte delle istituzioni e sponsor locali non ci permette più di proseguire – si legge ancora nella nota -. Alla squadra è stato comunicato di interrompere gli allenamenti e se la situazione di incertezza persiste non si presenterà domenica prossima nella trasferta di Maglie”.

”Si corre il rischio che dopo tre rinunce di fila la squadra venga radiata dal Campionato di Eccellenza Pugliese. Siamo aperti al discorso a chiunque voglia prendere a cuore le sorti della squadra, in caso contrario avverrà quanto detto sopra”, conclude la nota.