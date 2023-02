Serie C/C: Gelbison esonera De Sanzo, torna Esposito

Nuovo ribaltone in panchina in casa Gelbison. Dopo lo scivolone interno con il Messina, il club di Vallo della Lucania ha deciso di esonerare Fabio De Sanzo. La squadra è stata nuovamente affidata a Gianluca Esposito, il tecnico della storica promozione in Serie C, che aveva cominciato la stagione prima di essere sostituito dallo stesso De Sanzo dopo sole quattro giornate.

