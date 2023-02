Samuele Parlati, il pugliese di Gallipoli ‘pararigori’

Alia, portiere del Monterosi, viene espulso: rigore per il Giugliano. È il 94’ e non ci sono più sostituzioni a disposizione. Così, in porta ci va Samuele Parlati, pugliese di Gallipoli, di professione centrocampista. Sul dischetto c’è un altro pugliese, Francesco Salvemini da Andria. L’esito sembra scontato, ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta e regala favole incredibili. Parlati ipnotizza Salvemini, salvando il risultato e una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il raddoppio di Tolomello al 97’ è solo la ciliegina sulla torta di una domenica speciale per il Monterosi.

