Serie C/C: Catania penalizzato di 1 punto, inibiti Pelligra e Grella

La Procura Federale ha concluso le indagini sul procedimento che coinvolge Rosario Pelligra, presidente del Catania, Vincenzo Grella, vicepresidente, e la stessa società etnea.

L’inchiesta ha evidenziato la mancata prestazione di una garanzia integrativa entro il termine del 9 agosto 2024, richiesta per coprire il 40% dell’eccedenza di oltre un milione di euro relativa stipendi di calciatori, tecnici e direttori sportivi.

Pelligra e Grella, all’epoca dei fatti con poteri di rappresentanza della società, sono accusati di aver violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Catania è stato ritenuto responsabile per mancata osservanza delle disposizioni, oltre che per responsabilità diretta come stabilito dall’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dopo un accordo tra le parti, la Procura Federale ha comminato una sanzione di 45 giorni di inibizione per entrambi i dirigenti e un punto di penalizzazione per il Catania FC, che verrà scontato nel campionato in corso.

CLASSIFICA

🟢 Picerno 16

🔵 Benevento 16

🔵 Monopoli 16

🔵 Cerignola 15

🔵 Catania (-1) 14

🔵 Giugliano 14

🔵 Potenza 14

🔵 Trapani 13

🔵 Sorrento 13

🔵 Avellino 10

⚪️ Cavese 10

⚪️ Casertana 8

⚪️ Foggia 8

⚪️ Messina 7

⚪️ Latina 7

🟠 Crotone 7

🟠 Altamura 7

🟠 Juventus NG 6

🟠 Turris (-1) 5

🟣 Taranto 3

Legenda

🟢 Promossa in Serie B

🔵 Playoff promozione

🟠 Playout

🟣 Retrocessa in Serie D

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto il risultato finale

