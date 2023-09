Basta una rete di Ferrante alla metà del primo tempo a concedere la vittoria al Benevento contro il Brindisi nella sfida “interna” giocata a Picerno in assenza di pubblico. I biancazzurri tengono testa agli avversari ma faticano a creare pericoli negli ultimi metri del capo. Prima parte di gara avara di emozioni fatta eccezione per alcuni calci d’angolo che non creano particolari pericoli ai due portieri. Il Brindisi controlla gli avversari che provano comunque a fare valere le proprie qualità. Il risultato si sblocca al 22′ cross basso dalla destra con Ferrante che trova il tocco vincente mandando la sfera nell’angolino basso alla destra di Saio. Il Brindisi nel finale di tempo si rende pericoloso con una rovesciata di Cappelletti di poco alta sulla traversa sugli sviluppi del secondo calcio d’angolo consecutivo battuto dai biancazzurri. Per il Benevento solo una ripartenza di Tello che dalla distanza non inquadra la porta brindisina.

Nella ripresa mister Danucci manda subito in campo Ganz al posto di Cessay ma i primi pericoli li crea subito il Benevento prima con El Kaouakibi che calcia sul fondo da buona posizione e poi con Talia che entra in area ma trova l’opposizione di Saio che si ripete poco dopo sul tentativo di Karic. La gara nella ripresa è viva ed il Brindisi sfiora il pareggio al 15′ con un insidioso colpo di testa di Cappelletti deviata da Paleari. I biancazzurri insistono pressano ma non concretizzano negli ultimi metri con il Benevento che fatica a ripartire. Nel finale nella mischia anche Galano e Bunino ma il risultato non cambia, il Brindisi esce sconfitto nonostante una prestazione di carattere contro i quotati avversari.

Brindisi Fc – Benevento 0-1

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti; Bizzotto; Cappelletti; Nicolao; Ceesay (Ganz dal 1′ st); Cancelli (De Angelis dal 31′ st); Malaccari; Albertini (Bunino dal 37′ st); Lombardi (Galano dal 37′ st); Moretti (Golfo dal 12′ st). A disp. Albertazzi; Vona; Monti; Gorzelewski; Petrucci; Mazia; Bellucci; Fall; De Feo, Costa; Ganz. All: Danucci

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi; Masciangelo (Benedetti dal 21′ st); Karic; Ferrante (Marotta dal 35′ st); Pinato (Kubica dal 35′ st); Berra; Talia; Pastina; Tello (Ciano dal 12′ st); Capellini. A disp.: Nunziante; Manfredini; Alfieri; Simonetti; Agazzi; Rillo; Viscardi; Sorrentino; Carfora; Rossi; Bolsius. All. Andreoletti

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Marcatori: Ferrate (Be) al 22’ pt;

Davide Cucinelli

