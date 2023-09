Catania-Foggia 0-2: Marino e Tonin non perdonano. Super Nobile

CATANIA – Clamoroso al Massimino, o forse no: perché quella ottenuta dal Foggia contro il Catania è una vittoria di sostanza e naturalmente cinismo. I siciliani puntano su un ispirato Chiricò, che però deve fare i conti con un Nobile formato saracinesca. Risultato finale 0-2.

Foggia che parte col 4-3-1-2, con Peralta che agisce a supporto di Embalo e Tonin. All’ultimo momento causa risentimento muscolare dà forfait in difesa Rizzo: al suo posto ecco Salines. I siciliani rispondono col 4-3-3 e diversi ex rossoneri come Rocca, Chiricò e Deli. Primissimi minuti di studio, poi le prime occasioni: al 13′ scambio rapido per il Catania con Chiricò e Castellini, palla di quest’ultimo in area per Rocca, attento Nobile. Replica rossonera al 16′: Salines trova un bel varco e imbecca Peralta, tiro fuori di poco. Al 19′ è la volta di Embalo, autore di un bel sinistro a giro che termina a lato ma non di molto.

Nella ripresa si parte coi cambi: il primo è del Catania, in porta c’è Bethers al posto di Livieri. Propositivo Di Noia: al 47′ cerca il numero dalla distanza, palla fuori misura. Al 51′ tiro parato. Al 56′ si ferma Garattoni: dentro Antonacci. Poi sale in cattedra Chiricò: punizione mirata al 62′, traversa da tiro a giro al 66′. Al 72′, nel momento forse più difficile, arriva però il vantaggio rossonero: assist formidabile di Peralta, colpo da biliardo di Marino. Tiro angolatissimo che non lascia scampo ai rossoazzurri. Accusato il colpo, Chiricò ci riprova ancora prima all’80’ sprecando su palla di Marsura e respinta di Nobile, poi segue una pennellata su punizione all’83’, con altro prodigioso intervento del portiere dauno. Recupero intenso: al 92′ Castellini si divora con un rasoterra insidiosissimo il pari, al 94′ Tonin non perdona. Pasticcio tra Bethers e Curado, il 9 ospite ci crede e ruba palla depositando il pallone a porta vuota per lo 0-2 finale. Così può partire la festa: seconda vittoria in campionato, quarto risultato utile di fila.