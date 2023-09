Le dichiarazioni del tecnico dell’Az Picerno, Emilio Longo, dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Turris.

“Credo che abbiamo fatto una buona gara a cospetto di una squadra che fino ad oggi aveva legittimato una potenzialità offensiva importante. Abbiamo lavorato lettimando le nostre superiorità in mezzo al campo. Non abbiamo mai prestato il fianco all’avversario. Abbiamo tirato nove volte in porta a cospetto di tre tiri della Turris”.

