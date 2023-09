Brindisi, Valentini infuriato: ‘Stadio? Ci stanno umiliando, ora basta’

Durissimo commento di Pierluigi Valentini, dg del Brindisi al termine della gara persa con il Benevento ai microfoni di Antenna Sud: ‘Pretendiamo che questa sia l’ultima gara in campo neutro. Stiamo lavorando in condizioni indecenti, siamo stati umiliati. Oggi abbiamo giocato fuori regione, il Benevento ha percorso meno chilometri di noi. La nostra squadra è sballottata da una parte all’altra. Per non parlare dei danni che sta subendo la società. Sono stanco, ripeto, siamo umiliati, stiamo facendo i mendicanti a cercare stadi e campi in giro per la regione e non solo’. E ancora: ‘abbiamo giocato alla pari contro una formazione fortissima, una corazzata ma questa gara avrei voluto giocarla al ‘Fanuzzi’. Ripeto ancora una volta se l’8 ottobre non dovessimo avere il nostro stadio, non so cosa faremo. Questo deve essere chiaro’.

