Taranto: Capuano, ‘Felice per i ragazzi, incazzato per il secondo gol’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo 281 giorni, il Taranto torna a vincere in trasferta. A Teramo, i rossoblù superano il Monterosi 3-2, archiviando definitivamente la sconfitta di Benevento. Al termine del match, l’allenatore degli ionici, Ezio Capuano, ha dichiarato: “La squadra mi è piaciuta e abbiamo strameritato la vittoria. Sono un po’ incazzato (letterale, ndr) per il secondo gol, quel pallone andava allontanato. Tuttavia, abbiamo prodotto un buon calcio e non abbiamo sofferto, anche dopo la rete di Parlati. Abbiamo migliorato l’approccio con il match e nei momenti di difficoltà non ci siamo mai scomposti”. Successo giunto grazie alla possibilità di attingere dalla panchina: “Ho costruito questa squadra con sagacia e tanti sacrifici”, ha ammesso Capuano: “Ho allestito una rosa profonda che ci consente di variare a partita in corso. Kondaj, ad esempio, ha disputato una gara stratosferica ma ho preferito sostituirlo dopo l’ammonizione. I fatti ci stanno dando ragione ma pedaliamo con umiltà. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la classifica dello scorso anno ed entrare nei playoff, senza effettuare voli pindarici”. Ringraziamento speciale del tecnico verso il pubblico ionico: “I tifosi hanno viaggiato per 7/8 ore per essere qui e domani andranno a lavoro felici per il risultato. Mi auguro di giocare già domenica prossima allo Iacovone proprio per loro”.

