Taranto: Fabbro, Antonini e Kanoute stendono il Monterosi

Con una prova convincente, e anche con un pizzico di sofferenza, il Taranto torna da Teramo con la vittoria in tasca e altri tre punti preziosi con cui riprende la marcia dopo il ko di Benevento. Il successo sul Monterosi permette ai rossoblu di conquistare il primo successo esterno del 2023.

Capuano cambia molto rispetto alla gara del Vigorito: fuori Mastromonaco, Ferrara, Heinz e Samele dentro Kondaj, Panico, Riggio e Fabbro. La differenza si nota subito perché l’impatto alla gara è di sostanza, tanto che dopo 7 minuti i rossoblu sono in vantaggio: sinistro violento di Panico, Mastrantonio non riesce a bloccare, la palla sbatte sul palo e sulla ribattuta è lesto Fabbro a metterla dentro. Prima rete stagionale per lui. Passano solo 3 primi e il Monterosi pareggia: girata vincente in area su punizione di Silipo dalla sinistra. Le emozioni non sono finite perché prima del riposo arriva il nuovo vantaggio del Taranto: sull’angolo di Zonta, Antonini colpisce di testa e, complice una deviazione di Cinaglia, batte Mastrantonio. Terzo gol in campionato per il difensore brasiliano.

Nella ripresa Capuano cambia: fuori gli ammoniti Kondaj e Riggio dentro Mastromonaco e Ferrara. Ma la mossa vincente arriva con l’ingresso in campo di Kanoute, che trova subito il tris: è il 66, discesa irresistibile dell’ex Avellino, che lascia sul posto Cinaglia e trafigge per la terza volta Mastrantonio. Secondo gol in stagione per Kanoute. Il Monterosi non si arrende e accorcia 73’: percussione centrale di Parlati, che vince un paio di rimpalli e poi trafigge Vannucchi. Ultimi minuti di sofferenza per il Taranto, che riesce comunque a gestire senza troppi patemi portando a casa la vittoria.

MONTEROSI-TARANTO 2-3

⚽️ RETI: 7’ Fabbro (T), 10‘ Palazzino (M), 43’ Antonini (T), 66‘ Kanoute (T), 73’ Parlati HM)

MONTEROSI 433: Mastrantonio; Piroli, Cimaglia, Tartaglia, Di Renzo; Frediani (83’ Ekuban), Di Paolantonio (70’ Tolomello), Parlati; Silipo, Costantino (60’ Vano), Palazzino (70’ Fantacci). Panchina: Rigon, Di Francesco, Giordani, Bittante, Perrotta, Sini, Conti, Ferreri. All. Romondini.

TARANTO 352: Vannucchi; Riggio (46’ Heinz), Antonini, Enrici; Kondaj (48’ Mastromonaco), Fiorani, Zonta (61’ Romano), Calvano, Panico (67’ Ferrara); Cianci, Fabbro (61’ Kanoute). Panchina: Loliva, Di Serio, Ferrara, De Santis, Samele, Bifulco, Papaserio, Capone, Orlando, Hysaj. All. Capuano.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Francesco Tagliaferri di Faenza e Alessandro Cassano di Saronno. IV: Domenico Mirabella di Napoli.

AMMONITI: Kondaj, Riggio, Cianci, Antonini, Calvano (T); Cinaglia, Frediani, Tartaglia (M).

NOTE: Angoli 1-5. Prima dell’inizio del match, un minuto di silenzio in memoria dì Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, recentemente scomparso.

