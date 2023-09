Az Picerno, la tripletta di Murano condanna la Turris

Sfida di alta classifica quella tra Turris e Az Picerno che si affrontano al “Liguori” in questa quinta Giornata di Campionato. Lucani alla ricerca della seconda vittoria lontani dal Curcio, Campani che vogliono dare continuità all’ottima partenza in Campionato.

In cronaca. Parte benissimo il Picerno che dopo 240 secondi la sblocca con Murano (0-1) che raccoglie alla perfezione di testa, mettendola alle spalle di Fasolino, un bel cross di Novella. Passano 5 minuti e la Turris pareggia con Cocetta (1-1) che trova il primo gol stagionale: triangolazione su punizione, tocco di Franco per Cum che dalla destra pesca a centro area il difensore campano che non lascia scampo a Merelli. Si gioca a ritmi forsennati al “Liguori”. Al 19esimo retropassaggio maldestro di Novella che viene anticipato da Nocerino che tenta un pallonetto che sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore campano. Al 23esimo De Cristofaro di testa sfiora il palo su un cross dalla destra del numero 35 picernese. Il Picerno torna in vantaggio al 36’ esimo ancora una volta grazie al suo numero 9 (1-2) che infila Fasolino approfittando di una verticalizzazione Vitali. Per Murano è la terza rete da inizio stagione.

Nella ripresa al 48 De Cristofaro ci prova di prima intensione ma il destro va di poco alto sulla traversa. Al 63esimo è provvidenziale Cocetta a chiudere in corner il tiro di Vitali che sarebbe potuto diventare pericolosissimo. Ma è ancora il Picerno a gelare il Liguori con Murano (1-3) che al minuto 68 mette a segno la sua prima tripletta nei Profgessionisti aggirando il difensore e battendo Fasolino con un preciso diagolale. A due minuti dallo scadere dei tempi regolamentari Diop, subentrato a Caturano, manca di un soffio la rete del poker per i melandrini.

Termina quindi 3 a 1 per il Picerno una gara vibrante che premia i licani per cinismo e brillantezza sotto porta. Murano se ne torna con il pallone a casa e un m terzo omentaneo posto che premia la squadra di Emilio Longo che domenica prossima affronterà in casa il neopromosso Sorrento.

