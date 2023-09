Altro pareggio per il Cerignola, con la Juve Stabia termina a reti bianche

CERIGNOLA – Pari e patta a reti bianche al “Monterisi”, Cerignola e Juve Stabia fanno 0-0 al termine di una partita combattuta ma poco ricca di emozioni. Pugliesi decisamente sottotono nel primo tempo. Avvio propositivo dei campani. 4’, cross basso di Piovanello dalla sinistra per Romeo, esterno della rete. All’8’ il numero sette della Juve Stabia si rende ancora pericoloso su un altro traversone proveniente dalla corsia mancina, Krapikas respinge. 21’, occasionissima per le vespe: un corner genera la mischia dalla quale Piovanello può battere a rete ma calcia alto, Cerignola graziato dall’imprecisione dell’esterno campano. Alla mezz’ora gli ofantini si salvano nuovamente, Leone serve Candellone che a tu per tu col portiere spara sopra la traversa. La prima chance dell’Audace nasce da una ripartenza, al 39’ Leonetti vede D’Andrea che a sua volta manda Malcore in porta, l’attaccante è frettoloso e spreca tutto calciando in braccio a Thiam. Tornata in campo dopo l’intervallo la squadra di Tisci ha un altro piglio. La Juve Stabia è costretta ad arretrare il proprio baricentro. La prima vera ed unica occasione, però, giunge al 67’, l’angolo battuto da Ruggiero finisce sui piedi di Capomaggio che si coordina male. È un match tirato, il Cerignola ha il pallino del gioco ma non riesce ad impensierire Thiam. La partita scorre via verso lo 0-0, il muro stabiese regge anche al “Monterisi”, l’Audace resta imbattuta ma registra il quarto pareggio in cinque gare giocate.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Allegrini (35’st. Ligi), Martinelli, Tentardini; Tascone (26’st. Ghisolfi), Capomaggio, Ruggiero (44’st. Sainz-Maza); D’Andrea (26’st. D’Ausilio), Leonetti (35’st. Sosa); Malcore. All. Tisci.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (23’st. Andreoni); Buglio (1’st. Piscopo), Leone, Gerbo (23’st. Erradi); Piovanello (23’st. Marranzino, 47’st. Folino), Candellone, Romeo. All. Pagliuca.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Note: ammoniti: Mignanelli (J), Pagliuca (J), Martinelli (C), Leone (J).

Angoli: 6-4

