Tra Aramu e la Samp c’è l’indice di liquidità, il Bari insiste per Moro

Mattia Aramu potrebbe diventare presto un giocatore della Sampdoria ma per far sì che il trasferimento possa andare a buon fine i blucerchiati devono sistemare il loro indice di liquidità. I liguri devono cedere uno tra Conti e Barreca per far rientrare l’indice nei parametri e far posto all’attaccante del Bari, che avrebbe mostrato gradimento per la destinazione. La Sampdoria lo rileverebbe in prestito dal Genoa con obbligo di riscatto in caso di Serie A. Retroscena: Aramu aveva un dialogo avviato con lo Spezia ma avrebbe manifestato la volontà di andare alla Samp.

Luca Moro resta l’obiettivo numero per l’attacco. L’attaccante classe 2001 (e quindi under e fuori dalla lista dei 18 “over”) dovrebbe rientrare al Sassuolo dallo Spezia, che nel frattempo cerca una punta (Puscas è una delle piste percorribili). La prossima settimana dovrebbe essere quella dell’uscita dei tre under Faggi, Astrologo e Ahmetaj, destinati a Rimini (i primi due) e Recanatese. Il giovanissimo Stragapede, ora al Nardò, verso il Bitonto, mentre Venanzio, in prestito al Barletta, dovrebbe trasferirsi alla Fidelis Andria.

