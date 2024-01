Bari, Casarano e Campobasso si contendono Lops

Il Casarano e il Campobasso sono entrambe alla carica sul mercato. Le due società, infatti, sarebbero interessate a Francesco Lops, centrocampista di 18 anni di proprietà del Bari. Il calciatore classe 2005 ha già esordito in prima squadra in una gara di Coppa Italia giocata contro il Parma. E non solo. Sempre con la maglia del Bari, Lops ha siglato 10 reti totali in Primavera.

