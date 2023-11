Serie B, il giudice sportivo ferma 8 calciatori. Diffida per Nasti

CALCIATORI

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

BASELLI Daniele (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria.

LETIZIA Gaetano (Feralpisalò): per avere, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

SOHM Simon Solomon (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere al termine della gara, rivolto reiteratamente una critica irrispettosa all’Arbitro.

CORRADO Niccolo (Ternana)

CARISSONI Lorenzo (Cittadella)

CASSATA Francesco (Spezia)

CISTANA Andrea (Brescia)

VENTURI Michael (Cosenza)

IN DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ANTOV Valentin (Cremonese)

COULIBALY Mamadou (Palermo)

ESPOSITO Salvatore (Spezia)

MATEJU Ales (Palermo)

NASTI Marco (Bari)

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)

ALLENATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

PIRLO Andrea (Sampdoria): per avere, al termine del primo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

DIRIGENTI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, il 18° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale.

PIGNOTTI Nazario (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMENDE SOCIETÀ

15.000 euro al CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con degli sputi due componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, lanciato verso la panchina della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semi-pieni; per avere, infine, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

3.000 euro al COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

1.500 euro al MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

1.000 euro al PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

