Serie B, Cremonese-Venezia: finale playoff d’andata senza reti

L’andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia, disputata allo stadio Zini, termina 0-0 lasciando tutto aperto per il ritorno.

La Cremonese di Stroppa parte bene nel primo tempo, ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Il Venezia risponde nella ripresa con una traversa colpita da Pierini al 49′, difendendosi poi con ordine per portare a casa un prezioso pareggio.

L’incontro è caratterizzato da ritmi bassi e poche occasioni da gol. Nonostante i tentativi della Cremonese, specialmente con un destro dalla distanza di Coda al 30′, il primo tempo si chiude senza reti.

Nel secondo tempo, gli arancioneroverdi sfiorano il vantaggio con Pierini su punizione. La Cremonese tenta l’assalto finale con i cambi offensivi di Stroppa, inserendo Tsadjout e Ciofani, ma il risultato non cambia.

Con il pareggio nella sfida di ritorno, in programma domenica prossima al Penzo, il Venezia di Vanoli, grazie al miglior piazzamento in regular season, conquisterà la promozione in Serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author