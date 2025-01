Serie B, 21a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 21a GIORNATA

Domenica 12/01/2025

Salernitana 🟥-Sassuolo (12.30) 1-2 HIGHLIGHTS

6′ Russo (SAS), 40′ Muharemovic (SAS), 47′ Cerri (SAL)

Cosenza-Mantova (15.00) 2-2 HIGHLIGHTS

10′ Artistico (C), 23′ Florenzi (C), 36′ Maggioni (M), 63′ Mancuso (M)

Frosinone-Cremonese (15.00) 0-3 HIGHLIGHTS

24′ Ceccherini (C), 45’+4 Bonazzoli (C), 59′ Collocolo (C)

Palermo-Modena (15.00) 2-0 HIGHLIGHTS

36′ Brunori (P), 56′ Le Douaron (P)

Reggiana 🟥-Bari 0-0 HIGHLIGHTS

Spezia-Juve Stabia 1-1 HIGHLIGHTS

45’+1 Soleri (S), 48′ Folino (J)

Sudtirol-Catanzaro 1-1 HIGHLIGHTS

3′ Bonini (C), 8′ Pyyhtia (S)

Cesena-Cittadella (17.15) 0-0 HIGHLIGHTS

Brescia-Sampdoria (19.30) 1-1 HIGHLIGHTS

33′ Coda (S), 51′ Moncini (B)

Lunedì 13/01/2025

Pisa-Carrarese (20.30) 2-1

22’ Canestrelli (P), 61’ Finotto (C), 87’ Caracciolo (P)

CLASSIFICA

🟢 Sassuolo 49

🟢 Pisa 43

🔵 Spezia 39

🔵 Cremonese 33

🔵 Juve Stabia 30

🔵 Bari 28

🔵 Catanzaro 28

🔵 Carrarese 27

⚪️ Palermo 27

⚪️ Cesena 26

⚪️ Modena 25

⚪️ Reggiana 25

⚪️ Brescia 24

⚪️ Cittadella 24

⚪️ Mantova 24

🟠 Sampdoria 21

🟠 Frosinone 20

🔴 Sudtirol 19

🔴 Cosenza (-4) 18

🔴 Salernitana 18

22a Giornata

Venerdì 17/01/2025

Sampdoria-Cesena (20.30)

Sabato 18/01/2025

Cittadella-Mantova (15.00)

Cremonese-Cosenza (15.00)

Modena-Frosinone (15.00)

Salernitana-Reggiana (15.00)

Bari-Brescia (17.15)

Domenica 19/01/2025

Catanzaro-Pisa

Palermo-Juve Stabia

Sassuolo-Sudtirol

Carrarese-Spezia (17.15)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author