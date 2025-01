Il Monopoli batte 1-0 Foggia e vola momentaneamente in vetta alla classifica

Un rigore trasformato da Bruschi al 26′ del primo tempo basta al Monopoli per volare momentaneamente in vetta alla classifica a quota 44, con una gara in più disputata rispetto al Benevento, sotto di una lunghezza. I biancoverdi si dimostrano padroni del campo nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo un palo di Sylla gli impedisce di chiudere la pratica. Nel finale Sarr cestina un’occasione nitida per il Foggia, l’unica degna di nota, e si consegna al successo biancoverde. Quinta vittoria consecutiva per il Monopoli, mentre il Foggia incassa il secondo ko consecutivo e resta appena fuori dalla zona playout con 25 punti.

LA CRONACA

94′ FINITA! Il Monopoli batte 1-0 il Foggia e vola momentaneamente in vetta alla classifica con 44 punti.

92′ FOGGIA : Entra Marzupio al posto di Da Riva

90′: concessi 4′ di recupero

90′ : Ultimi due cambi per il Monopoli con gli ingressi di Virgilio e Bizzotto per Falzerano e Bizzotto

88′ FOGGIA: Sarr va via sulla destra, converge in area e serve l’accorrente Orlando che alza troppo la mira

86′ OCCASIONISSIMA PER IL FOGGIA: Sarr fallisce uno degli appuntamenti più facili con il gol, sparando alto da posizione più che invitante

84′ PALO DEL MONOPOLI CON SYLLA ! : Dopo appena un minuto e mezzo dal suo ingesso in campo, Sylla vede infrangersi sul palo la propria conclusione dal limite

82′ : Terzo cambio di giornata per il Monopoli, dentro Sylla al posto di Grandolfo

79′ FOGGIA: Silvestro dalla sinistra cerca Murano in area, Miceli allontana di testa

76′ : Il Foggia cerca di costruire maggiormente nella metà campo di casa, ma la retroguardia del Monopoli si difende con ordine

73′ : Cambio nel Foggia, dentro Sarr al posto di Millico. Nelle fila del Monopoli dentro De Risio per Bulevardi e Yeboah rimpiazza Bruschi

58′ FOGGIA: Millico imbuca per Murano, ma Vitale è attento in uscita a sventare la minaccia

52′ MONOPOLI: Grandolfo vede Perina fuori dai pali e prova la conclusione da distanza siderale, tentativo impreciso

46′: Primo cambio per il Foggia, dentro Orlando al posto di Parodi

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

46′: FINISCE IL PRIMO TEMPO ! Il Monopoli conduce meritatamente 1-0 sul Foggia, grazie al rigore trasformato da Bruschi al 26′

45′: segnalato 1′ di recupero

31′ FOGGIA: Murano vede Vitale fuori dai pali e calcia da distanza siderale, tentativo velleitario

26′ GOL DEL MONOPOLI: BRUSCHI ! L’attaccante del Monopoli non sbaglia dal dischetto con un tiro a mezz’altezza e deposita la sfera nel sacco per l’1-0

25′ CALCIO DI RIGORE PER IL MONOPOLI ! : Angolo battuto dalla destra e Da Riva nella mischia tocca la sfera con il braccio, per il direttore di gara è calcio di rigore

25′ MONOPOLI: Bruschi, dopo un’azione insistita, prova la conclusione, ma trova l’opposizione di Parodi

21′ MONOPOLI: Bulevardi cerca l’acrobazia in area, palla alta

12′ MONOPOLI: Occasionissima per Miceli che sugli sviluppi di un corner sul secondo palo non riesce a correggere la sfera in rete e manca il bersaglio da pochi passi

11′ MONOPOLI: Bruschi tenta il suggerimento per Grandolfo, Parodi è ben appostato ed allunga in corner

6′ MONOPOLI: Cross dalla destra di Valenti per Grandolfo che fa la sponda a Falzerano, ma il suo tiro da ottima posizione termina fuori

1′: PARTITI!

Le squadre all’altezza della metà campo osservano un minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini, ex portiere di Milan, Brescia e Roma tra le altre.

➕ PRIMO TEMPO➕

MONOPOLI-FOGGIA 1-0

RETI: 26′ Bruschi (M) su rig

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti (90′ Bizzotto), Falzerano (90′ Virgilio), Battocchio, Bulevardi (73′ De Risio), Pace; Grandolfo (82′ Sylla), Bruschi (73′ Yeboah). A disposizione: Garofani, Sibilano, De Sena, Fazio, Cristallo, Scipioni, Ferrini, Contessa. All. Colombo

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Parodi (46′ Orlando), Camigliano, Silvestro; Tascone, Da Riva (92′ Marzupio), Vezzoni; Zunno, Murano (73′ Sarr), Millico. A disposizione: De Simone, De Lucia, Mazzocco, Conte, Scoccola. All. Zauri

ARBITRO: Gianquinto di Parma

ASSISTENTI: Renzullo di Torre del Greco, Tomasi di Schio, Colaninno di Nola

RECUPERI: 1’pt, 4’st

NOTE: angoli 2-1

