Cerignola-Avellino 1-1: a Volpe risponde la rete dell’ex De Cristofaro

La partita tra Audace Cerignola e Avellino si è conclusa 1-1, un risultato che riflette quanto visto in campo durante i novanta minuti. Il Cerignola ha esercitato una maggiore supremazia territoriale, mantenendo il controllo della metà campo avversaria, ma l’Avellino ha saputo rendersi pericolosa con veloci ripartenze, in particolare nel primo tempo grazie alla vivacità di Patierno. Entrambe le squadre hanno avuto i loro momenti di dominio, ma il pareggio appare equo alla luce delle occasioni e delle fasi di gioco mostrate.

LA CRONACA

FINITA LA PARTITA

95′ Triplice fischio dell’arbitro: Cerignola e Avellino, non vanno oltre al pareggio.

94′ GOOOOOOOOLLLLLLLL AVELLINO! Gori amministra la palla in area di rigore avversaria, serve De Cristofaro che con un diagonale preciso trafigge Saracco e segna la rete dell’ex

87′ INCREDIBILE ERRORE DI CAMPANILE: Patierno gioca un pallone al limite dell’area e fa partire un cross perfetto per Campanile che da solo incredibilmente colpisce di testa in maniera imprecisa con la palla che termina al lato.

86′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Coccia, entrs Gonnelli

85′ AMMONITO Coccia per il Cerignola

84′ SOSTITUZIONE AVELLINO: esce Frascatore, entra Gori

84′ SOSTITUZIONE AVELLINO: esce Armellino, entra Campanile

79′ AMMONITO Capomaggio per il Cerignola

78′ AMMONITO Volpe per il Cerignola

78′ GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL CERIGNOLA!!!!! Disattenzione della difesa campano con Volpe che ne approfitta e da solo davanti a Iannarilli tira unj diagonale imparabile. Primo gol per lui in stagione!

75′ SOSTITUZIONE AVELLINO: esce Panico, entra Redan

71′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Russo, entra Volpe

70 – OCCASIONE PER IL CERIGNOLA. Tascone, tutto solo in area, calcia col destro ma trova l’opposizione di Frascatore

64′ SOSTITUZIONE AVELLINO: esce D’Ausilio, entra Russo

59′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Ruggiero, entra Bianchini

56′ AVELLINO PERICOLOSO: Angolo di D’Ausilio, testa di Frascatore che indirizza il pallone all’angolino basso destro, ma Saracco si distende e respinge.

53′ DOPPIA CHANCE PER IL CERIGNOLA: azione confusa, inserimento di Tascone con Iannarilli che chiude con i piedi e nega il gol al centrocampista. Sulla ribattuta, Achik prende palla, cross per Coccia che di testa a botta sicura mette in difficoltà il portiere campano che compie una grande parata salva il risultato.

1’INIZIATA LA RIPRESA

SECONDO TEMPO

FINITO IL PRIMO TEMPO

45′ AMMONITO Enrici per l’Avellino

40′ CERIGNOLA VICINO ALLA RETE: punizione pericolosissima di Achik con Iannarilli che in stacco di reni nega la prima rete di questio campionato al fantasista cerignolano

39′ AMMONITO Cancellotti per l’Avellino

37′ OSPITI IN AVANTI: contropiede di Panico che serve D’Ausilio, destro pericoloso deviato in calcio d’angolo da Saracco.

34′ AVELLINO MOLTO PERICOLOSO: cross da sulla destra sui piedi di Patierno che tira a botta sicura, ma la palla termina al lato facendo la barba al palo.

32′ PRIMO SQUILLO AVELLINESE: Punizione battuta da Palmiero dai 30 metri con palla che termina alta.

23′ ERRORE TASCONE: lancio in area di rigore per l’inserimento di Tascone che spreca tutto con un tiro cross terminato fuori.

21′ PADRONI DI CASA PERICOLOSI: disimpegno sbagliato della difesa ospite, ne approfitta Achik che però tira debolmente la palla che finisce tra le braccia di Iannarilli

20′ CERIGNOLA IN AVANTI: tiro da fuori area di Zak Ruggiero parato in due tempi dal portiere campano

5′ SI ACCENDE ACHIK: dribling sulla destra e tiro da posizione defilata che viene respinta in due tempi da Iannarilli

3’AMMONITO Visentin per l’Audace Cerignola: sul primo angolo di gara, svetta in area colpendo la palla con la mano.

1’INIZIATA!

PRIMO TEMPO

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco 6.5; Martinelli 6, Visentin 6.5, Romano 5.5; Coccia 6, Tascone 6.5, Capomaggio 7, Ruggiero 6, L. Russo 5.5; Salvemini 5, Achik 6. A disposizione: Greco, Fares, Parigini, Bianchini 6, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli SV, Carnevale, Ianzano, Carrozza, Volpe 7. All.: Raffaele 6.5.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6.5; Cancellotti 6, Rigione 5.5, Enrici 6, Frascatore 6.5 ; De Cristofaro 7, Palmiero 5.5, Armellino 5.5; D’Ausilio 6.5; Panico 6, Patierno 6.5. A disposizione: Marson, Guarnieri, Llano, Cionek, Manzi, Todisco, De Salvo, Redan 6, Russo, Gori 6.5, Campanile 5. All.: Biancolino 6.5.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera . Assistenti: Ayoub El Filali di Alessandria e Manuel Marchese di Pavia. Quarto ufficiale: Domenico Castellone di Napoli.

AMMONITI: 3′ Visentin (C) – 31′ Tascone (C) – 39′ Cancellotti (A) – 45′ Enrici (A) – 78′ Volpe (C) – 79′ Capomaggio (C) – 86′ Coccia (C)

NOTE: recuperi 2-5 / Angoli 9-2

