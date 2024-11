Serie A: Gotti, Lecce e D’Aversa, destini che si incrociano nuovamente

Da Gotti che subentra a D’Aversa a D’Aversa che potrebbe sancire la crisi di Gotti. Il Lecce, venerdì sera, si ritroverà di fronte ad uno snodo importantissimo della sua stagione. I giallorossi, ultimi in classifica con 8 punti, si ritroveranno di fronte il loro ex allenatore, esonerato dopo la testata rifilata ad Henry al termine di Lecce-Verona, ventottesima giornata del campionato scorso e con la squadra ad un passo dalla zona retrocessione. Ventuno giornate più tardi la formazione giallorossa sta vivendo un altro periodo difficile. Il ko di Bologna, il quinto nelle ultime sei gare, ha acceso un campanello d’allarme sulla classifica e sul gioco di una squadra che ha realizzato solo un gol nelle ultime sei e che subisce spesso il gioco degli avversari. E se è vero che la difesa non è delle migliori, con 20 reti subite nelle prime undici, i numeri dell’attacco sono impietosi: solo quattro gol fatti, di cui 2 da Dorgu, un giocatore che lo scorso anno faceva l’esterno basso. Venerdì sera arriva l’Empoli di D’Aversa, che in Toscana sta vivendo la sua personale rivincita: 14 punti in classifica e solo -3 dal Milan e dalla zona Coppe, solo 8 gol fatti ma appena 9 subiti, meno di Milan, Inter, Atalanta, Lazio e Roma. Uno scontro diretto, anche se la classifica dice altro, da portare assolutamente a casa, per ribaltare le statistiche e ridare un sorriso a Gotti, che in caso contrario potrebbe rischiare anche il posto, inguaiato proprio da chi ha sostituito sulla panchina giallorossa.

